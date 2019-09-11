Депутаты гордумы и представители мэрии обсудили стратегию развития Перми

В Пермской городской Думе прошло заседание рабочей группы по планированию социально-экономического развития краевой столицы. На мероприятии были представлены ответственные за реализацию национальных программ и озвучены изменения, внесенные в стратегию.

Как сообщает пресс-служба гордумы, первый замглавы администрации Перми Виктор Агеев будет курировать программу «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Производительность труда и поддержка занятости», замглавы администрации Людмила Гаджиева – проекты «Образование», «Демография» и «Культура», замглавы Анатолий Дашкевич – «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда» и «Экология».

Задачи стратегии города Перми до 2030 года приведены в соответствие с национальными проектами. В муниципальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» включены показатели, связанные с модернизацией производства и профессиональным обучением работников. В проекте «Культура» особое внимание уделено проведению историко-культурных мероприятий. Сформированы глобальные цели в сфере образования: развитие дополнительного образования, создание индивидуальных учебных планов, а также использование различных форм сопровождения и наставничества для учащихся. Проект «Демография» предусматривает создание мест в образовательных учреждениях и социальную поддержку для семей.

Глава города Перми Дмитрий Самойлов отметил, что муниципальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» должен интегрироваться с краевыми проектами. «Сегодня мы обсуждаем и успешно корректируем стратегические документы, касающиеся развития нашего города, в том числе и проект «Пермь-300». Необходимые шаги уже сделаны, осталось соблюсти сроки и подойти к завершающему этапу», – подчеркнул председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин. В ноябре 2019 года будет сформирован план-график и техническое задание на разработку Плана мероприятий по реализации Стратегии города Перми на период 2021–2025 годы.