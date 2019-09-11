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Фото: Андрей Абрамов

Презентована концепция развития парка Швейцария

Перед разработчиками поставлена задача максимального сохранения природной зоны.

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Председатель комиссии по экологии Михаил Кузнецов отметил, что есть интересные проектные решения, но и у депутатов есть ряд вопросов




Об этом рассказал представитель проектного бюро «Космос» Дмитрий Приходько. По его словам, согласно концепции развития и благоустройства парка, он должен стать местом, где можно будет отдохнуть от городского шума. Приходько сообщил, что для реализации поставленных перед подрядчиком задач было необходимо разрешить сразу несколько градостроительных проблем.

Председатель комиссии по экологии городской думы Нижнего Новгорода Михаил Кузнецов отметил наличие в концепции интересных проектных решений, однако сообщил, что у депутатов есть ряд вопросов к разработчикам.

О необходимости проведения в парке ревизии зеленых насаждений заявил депутат Артем Савин, а зампред городской думы Николай Сатаев попросил сохранить уникальные ценные деревья.

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