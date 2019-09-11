Комфорт под отчет

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Фото: Андрей Абрамов

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В Нижнем Новгороде открывается сезон благоустроенных территорий.

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Обновленный сквер Авиастроителей в Московском районе практически готов к открытию.


Обновленный сквер Авиастроителей в Московском районе практически готов к открытию. Глава района Владимир Кропотин отметил, что благоустройства здесь не было 30 лет, жители активно участвовали в голосовании, поэтому территория попала в программу формирования городской среды.

Главная достопримечательность общественного пространства — самый большой в Нижнем Новгороде пешеходный фонтан, его площадь составляет более 200 квадратных метров. Мэр Владимир Панов после осмотра сквера высказал несколько замечаний к аккуратности укладки брусчатки.

Генеральный директор подрядной организации Усик Петросян пообещал, что рабочие в течение недели снимут большую часть замечаний.

Строители также обыграли саму тему авиастроения, поскольку вся жизнь микрорайона связана с заводом «Сокол», где раньше выпускали, а теперь модернизируют самолеты МиГ.Небольшая задержка открытия сквера, который изначально планировали сдать до 1 сентября, связана с тем, что для бульвара заказывали уникальные фонари: с проекциями фигурок на авиационную тематику. Часть фонарей пришла с браком, и теперь производитель по гарантии переделывает их.

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