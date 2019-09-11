Депутаты гордумы Перми обсудили программы безопасности и общественного согласия

Депутатам Пермской городской Думы представили проекты муниципальных программ «Общественное согласие» и «Безопасный город» на 2019–2023 годы. В обсуждении приняли участие зампред гордумы Алексей Грибанов, депутаты Владимир Манин, Олег Бурдин и Геннадий Сторожев, замглавы администрации Перми Лидия Королева и начальник департамента общественной безопасности администрации Виктор Голенков.

Программа «Общественное согласие» направлена на повышение уровня гражданской культуры, формирование гармоничной межнациональной и межконфессиональной ситуации в городе. Для этого планируется в том числе ремонт и содержание общественных центров и благотворительных организаций, увеличение количества ТОС и проведение межконфессиональных и межнациональных мероприятий. На мероприятия «Общественного согласия» направят 118,9 млн рублей. Из этой суммы 30% – это привлеченные субсидии, предоставляемые в рамках конкурсов «Город – это мы» и среди ТОС, а также по постановлению правительства РФ от 22 февраля 2014 года №134. Остальную часть предоставляет бюджет города и края. «С моей точки зрения, сохранение общественного и межконфессионального согласия – это важная и сложная задача. Депутатский корпус программу поддерживает. Есть мелкие «шероховатости», но все они решаемы в короткие сроки», – заявил Алексей Грибанов.

Главная задача «Безопасного города» – снижение уровня преступности. Проект предполагает увеличение профилактических мероприятий и проверки готовности систем оповещения населения об опасности, аварийно-спасательных служб, надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения. Предусмотрено также создание добровольной пожарной охраны. Расходы на реализацию программы составят 325 млн рублей.

«Все сферы деятельности в городе связаны с безопасностью, будь то культурные мероприятия или дороги, поэтому ее обеспечение – это наша общая задача. Уровень преступности всегда будет нас волновать, и необходимо использовать все силы для борьбы с ней. Я надеюсь, общими усилиями мы сделаем наш город лучше», – подчеркнул зампред гордумы Алексей Грибанов.