Главнокомандующий ВМФ назвал заложенный в Татарстане корабль «Тайфун» уникальным

Главком ВМФ России Николай Евменов назвал военный корабль «Тайфун», заложенный на Зеленодольском заводе имени Горького,уникальным. Об этом он заявил на церемонии закладки корабля, передает РИА «Новости». Он объяснил это тем, что такие корабли позволяют стране «иметь самодостаточные надводные силы».

Также он добавил, что строительство кораблей проекта22800 в рамках госпрограммы вооружений планируется завершить до 2026 года. «Этисроки наглядно демонстрируют тот факт, что мы сохранили все лучшие традиции надводного кораблестроения», - сказал господин Евменов.

Разработчиком военного корабля «Тайфун» выступает Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» из Санкт-Петербурга.Водоизмещение корабля составляет около 870 тонн. Он оборудован развитым комплексом вооружения, который включает в себя управляемые ракеты нескольких типов. Корабли проекта 22800 могут работать как самостоятельно, так и в составе корабельных групп в зависимости от поставленных боевых задач.

"Ъ-Казань"