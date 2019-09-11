Жители Ставрополя выбрали сквер для благоустройства

В Ставрополе жители города путем голосования выбрали территорию для благоустройства в следующем году, сообщает пресс-служба городской администрации.

Свое мнение выразили около 150 тыс. ставропольцев, и более 62 тыс. из них отдали предпочтение скверу «Декабристов» на пересечении ул. Ленина и Маяковского. Он будет включен на 2020 год в программу «Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя». Дизайн-проект предполагает ремонт фонтана и детской площадки, а также установку малых архитектурных форм.

Второе место занял сквер с фонтаном по улице Ленина в районе

многоквартирного жилого дома №399, набрав более 59 тыс.

голосов.За ним сквер по ул. Доваторцев недалеко от МЦ «Космос», который получил больше 22 тыс. голосов.

Дарья Голякова