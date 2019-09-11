В двух районах Самары перекроют движение и отключат холодную воду

Замена трех задвижек на сетях водоснабжения станет причиной отключения холодной воды и перекрытия дороги на границе Советского и Железнодорожного районов Самары. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью «РКС-Самара».

«11 сентября будет перекрыто две полосы (по одной в каждую сторону) улицы

Мориса Тореза от Авроры до пер. Строителей (один квартал). 12 сентября этот участок

будет перекрыт полностью»,– говорится в сообщении.

Холодная вода будет отключена с 9:00 (MSK+1) в четверг до 9:00 в пятницу в

Части домов Железнодорожного и Советского районов. В этот период в районе будут

курсировать бойлеры. Информацию о них можно получить по в диспетчерской «РКС-Самара» по тел. 334-75-12 и 336-86-51.

Георгий Портнов