В Энгельсе двое участковых подозреваются в краже денег с карты умершего гражданина

В Энгельсе сотрудники полиции подозреваются в совершении кражи (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба саратовского СУ СК.

По имеющимся данным, 18 июня в отдел полиции поступило сообщение от жителей одного из домов Энгельса о появлении странного запаха в подъезде дома. По адресу выехали двое участковых. Прибыв на место, в одной из квартир они обнаружили тело 68-летнего мужчины. По версии следствия, находясь в квартире умершего, они с помощью его мобильного телефона перевели на счет родственника одного из стражей порядка 40,36 тыс. руб. Противоправные действия были выявлены сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД региона.

По информации пресс-службы регионального Главка, в настоящее время в отношении полицейских идет служебная проверка.

Марина Ковалева