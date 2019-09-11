В Новочеркасске открылся офис банка «Открытие» нового формата

В Новочеркасске состоялось торжественное открытие нового офиса банка «Открытие». Офис нового формата расположен в центре города - на улице Московской, 58. В церемонии открытия приняли участие глава администрации города Новочеркасск Игорь Зюзин и управляющий филиалом «Южный» банка «Открытие» Игорь Нестеров.

«Открытие нового офиса банка, входящего в ТОП-10, безусловно, значимое событие для нашего города - отметил Игорь Зюзин. – Банк уже работает в Новочеркасске с более чем 1000 юридических лиц и 6000 тысячами физических лиц, уверен, эти цифры будут расти. Обслуживаться в этом современном технологичном офисе действительно удобно и населению, и бизнесу, и учреждениям социальной сферы».

Новый формат офиса «Новочеркасский» ориентирован на комфортное обслуживание всех категорий розничных клиентов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Его дизайн выполнен в современном стиле, в элементах интерьера используются современные решения, основанные на применении натуральных отделочных материалов, с удобной мебелью для ожидания и зеленой зоной, декорированной живыми растениями. Во входной зоне установлены банкоматы, позволяющие клиентам самостоятельно круглосуточно совершать операции с получением и внесением наличных денежных средств, осуществлять платежи и переводы. Офис оборудован бесплатным wi-fi, зарядными устройствами для мобильных телефонов и удобной сенсорной панелью, позволяющей получить информацию без обращения к сотруднику банка.

«Развитие офисной сети «Открытия» в Ростовской области входит в число наших приоритетных задач. За время работы банка жители Новочеркасска уже успели в полной мере оценить качественный сервис и конкурентные продукты группы «Открытие». Теперь благодаря смене локации прежних точек продаж и удобному расположению нового офиса доступность финансовых услуг для населения и бизнеса значительно возрастёт», - отметил Игорь Нестеров.

Жители Новочеркасска могут оформить дебетовую и кредитную карты, кредит наличными, вклады, инвестиционные и накопительные продукты, подать заявку на ипотечный кредит и рефинансирование уже имеющейся задолженности, а также подключиться к дистанционным каналам банка, позволяющим совершать большинство операций онлайн. Для юридических лиц доступно рассчетно-кассовое обслуживание, подключение интернет— и мобильного приложения для бизнеса, кредиты и депозиты, сопровождение зарплатного проекта и эквайринга.

Режим работы офиса «Новочеркасский»:

Обслуживание физических лиц:

С понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00 часов, в субботу с 10.00 до 17.00, в воскресенье – выходной день.

Обслуживание юридических лиц:

С понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов, в субботу и воскресенье – выходной день.