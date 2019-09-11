Дорога из Кольцово в Академгородок отремонтирована в рамках нацпроекта БКД 2.0

В наукограде Кольцово обновлена автодорога №3 по направлению в Академгородок — здесь появились новый асфальт и разметка из термопластика со светоотражающими стеклошариками. Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, данный участок имеет высокую социальную значимость. «Дорога проходит по промышленно-складской территории наукограда, вдоль нее расположены школа, стадион, административные здания, гаражный комплекс, магазины. По автодороге проходит большой поток грузового транспорта, который не заезжает на территорию центра рабочего поселка», — отметил он.



Помимо нового дорожного полотна строители обустроили систему сбора и отвода воды, установили новый светофор и барьерное ограждение. Стоимость работ составила 9,1 млн руб. из бюджетов всех уровней.

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в Новосибирской области будет отремонтировано 160 км автомобильных дорог, работы ведутся на всех запланированных 117 объектах. В эксплуатацию уже введено 36 из них, что составляет 36% от плана.

В 2019 году по нацпроекту региону предстоит освоить порядка 5,5 млрд руб. Андрей Травников отметил, что в реализации нацпроекта и региональных программ по ремонту и строительству дорог необходимо контролировать качество выполняемых работ. «Необходимо реагировать даже на единичные, минимальные дефекты, требуя от подрядчиков их оперативного устранения»,— комментировал глава региона ранее.