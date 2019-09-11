Перевозки пассажиров на СКЖД в августе выросли на 3,2%

В августе 2019 года в границах Северо-Кавказской железной дороги перевезли более 5,3 млн пассажиров, что на 3,2 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД. Так, более 2,8 млн пассажиров отправились на пригородных поездах, о 2,5 млн - на поездах дальнего следования.

Пассажирооборот в августе этого года составил более 2,5 млрд пассажиро-километров, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года, в том числе в пригородном сообщении – 98,5 млн пассажиро-километров, в дальнем следовании – более 2,4 млрд пассажиро-километров.

Всего с начала года в границах СКЖД перевезено более 26 млн пассажиров, в том числе в дальнем сообщении – более 9,5 млн пассажиров, а в пригородном сообщении – порядка 16,5 млн пассажиров.

Дарья Голякова