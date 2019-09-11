Вратарь «Рубина» попал в тройку лучших голкиперов России

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин вошел в тройку лучших вратарей России по итогам летнего отрезка чемпионата страны. Список опубликовала Российская Премьер-лига. На счету вратаря «Рубина» 29 сейвов.

Лучшим вратарем стал голкипер «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков, ранее выступавший за «Рубин». Он совершил 36 сейвов. Вторым оказался Георги Шелия из «Тамбова», который 33 раза спас свои ворота.

Напомним, что после восьми туров Российской Премьер-лиги «Рубин» набрал десять очков и расположился на девятом месте турнирной таблице. В прошлом туре казанцы уступили дома «Сочи» со счетом 0-3.

"Ъ-Казань"