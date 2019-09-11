Коммунальщики Кузбасса входят в отопительный сезон с долгом 1,5 млрд рублей

Предприятия жилищно-коммунального комплекса Кемеровской области перед началом отопительного сезона накопили долг перед «Кузбассэнергосбытом» (входит в группу «Мечел») в размере 1,5 млрд руб. По сравнению с прошлым годом прирост задолженности коммунальщиков составляет более 250 млн руб. Как сообщает пресс-служба компании, сейчас в связи с неоплатой оказанных услуг на 63 котельных региона ограничена подача электроэнергии.

Наиболее крупные долги у «Юргинского машзавода» (277 млн руб.), беловского предприятия «Водоснабжение» (116 млн руб.) и «Водоканала» из Анжеро-Судженска (92 млн руб.) В число злостных неплательщиков попали и предприятия с меньшими долгами, которые не стремятся погасить задолженность: «Водоресурс» из Мысков (14 млн руб.), «ЖКХ Мариинского муниципального района» (7 млн руб.) и «Тепловик» из Яйского района (5 млн руб.). «Мы готовы возобновить подачу электроэнергии, если предприятия начнут оплату долгов. В противном случае некоторые котельные рискуют сорвать начало отопительного сезона»,— цитирует гендиректора «Кузбассэнергосбыта» Леонида Петрова пресс-служба компании.

Между тем, пресс-служба правительства Кузбасса рапортует о полной готовности к старту отопительного сезона. В среду в Кемерово прошел смотр сил и средств областной аварийно-восстановительной группировки, который показал, что «наряду со специалистами высочайшей квалификации у региона в наличии есть вся необходимая техника и оборудование». Отопительный сезон в Кузбассе обычно начинается 15 сентября, каждый муниципалитет устанавливает дату по нормативу. Для начала подачи тепла среднесуточная температура воздуха должна быть ниже +8 в течение пяти дней.

Юрий Зуев