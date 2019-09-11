РПЦ займется организацией обетов трезвости на Урале

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил РПЦ (Екатеринбургскую, Серовскую, Нижнетагильскую и Алапаевскую епархии) ответственной за организацию религиозных шествий и принятие коллективных обетов трезвости. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на соответствующее распоряжение.

В распоряжении также говорится о ежегодном проведении «Дней трезвости» во вторую неделю сентября. В эти дни в городе планируются показ фильмов, уроки трезвости и крестные ходы. Кроме этого, в течение года будет вестись агитационная кампания: на сайтах правительства и минздрава появится пропаганда здорового образа жизни, а Минспорт проведет спортивные мероприятия. Ответственным за проведение «Дня трезвости» назначен министр здравоохранения Андрей Цветков.

Власти планируют провести переговоры с владельцами питейных заведений о приостановке их работы в день трезвости. В крупных торговых центрах Екатеринбурга («Гринвич» и «Мегаполис») установят «посты трезвости» из врачей-наркологов, которые будут вести консультации для населения.

Всероссийский день трезвости ежегодно проводится 11 сентября с 2014 года. В прошлом году в Екатеринбурге в этот день прошел крестный ход. Прихожане, надев жилеты с надписями «трезвость наша традиция» и «мы живем трезво», прошли с иконами и хоругвями по центральным улицам города. По окончании крестного хода более 40 человек дали обет трезвости. Всего в мероприятии приняли участие около 70 человек. В этом году, 11 сентября, в городе запланирован не только крестный ход, но и танцевальный флешмоб.

Елена Горшкова