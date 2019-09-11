В Петербурге ограничивается движение по проспекту Народного Ополчения

В связи с производством дорожных работ на проспекте Народного Ополчения в Петербурге вступают в силу поэтапные дорожные ограничения, которые продлятся до 20 октября.

В частности, с 11 сентября до 05:00 5 октября движение ограничат на участке от улицы Танкиста Хрустицкого до улицы Подводника Кузьмина, включая перекресток с Дачным проспектом. Также с 11 по 29 сентября ограничивается движение по проспекту Народного Ополчения от Ленинского проспекта до Краснопутиловской улицы, включая перекрестки с Автомобильной улицей и Трамвайным проспектом.

Со всеми этапами дорожного ремонта на проспекте Народного Ополчения и вызванными этим ограничениями можно ознакомиться на сайте Государственной административно-технической инспекции Петербурга.