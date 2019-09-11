Цена на имущество алтайского ОАО «Цемент» будет снижена

Имущественный комплекс ОАО «Цемент» (Алтайский край) будет выставлен на продажу одним лотом за 672,7 млн руб. Большая часть имущества заложена с банке ВТБ. Организатор торгов — ООО «Агора». Продажа будет осуществляться посредством публичного предложения с поэтапным снижением цены на 8% каждые три календарных дня. На торги выставлен 21 земельный участок общей площадью 137,77 га, 83 здания и сооружения и 355 единиц движимого имущества. Минимальная цена предложения – 150 млн руб., говорится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Напомним, в начале года ООО «Эсарджи-Оценка активов» оценило имущественный комплекс «Цемента» в 762,7 млн руб.

ОАО «Цемент» - единственный в Алтайском крае производитель цемента и щебня. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году выручка предприятия составляла 346,1 млн руб., чистый убыток — 196,4 млн руб. По итогам девяти месяцев 2018 года ОАО «Цемент» получило убыток в размере 83,13 млн руб.

Основной владелец предприятия — ОАО «Стройгаз-цемент» (75%) признан банкротом в 2017 году, в отношении него открыто конкурсное производство.

Илья Николаев