В Ульяновске руководство НИИ задолжало более 2 млн рублей сотрудникам

В Ульяновске прокуратура заставила руководство АО «Ульяновский научно-исследовательский институт авиационной технологии и организации производства» выплатить более 2 млн руб. долга по зарплате 92 работникам организации. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как установил надзорный орган, заработная плата не выплачивалась на протяжении двух месяцев, с апреля по июнь текущего года. После обращения прокуратуры в суд в первой декаде сентября администрация компании выплатила работникам более 600 тыс. руб.

Алена Смирнова