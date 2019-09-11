Против гендиректора «Транскомплектэнерго» завели дело о невыплате зарплаты

В Новосибирске фигурантом дела стал гендиректором ООО «Транскомплектэнерго». Об этом сообщили в прокуратуре региона, материалы которой стали основанием для уголовного преследования топ-менеджера. При изучении бухгалтерской и кадровой документации ООО было установлено, что предприятие задолжало 69 работникам свыше 2 млн руб. В то же время проверка установила, что у работодателя имелась реальная возможность рассчитаться с коллективом, однако денежные средства компании топ-менеджер тратил уплату налогов и расчеты с контрагентами. Опираясь на выводы прокурорской проверки, следственные органы завели дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты свыше двух месяцев).

Илья Николаев