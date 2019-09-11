Ozon в Ростове будет доставлять заказы «до двери»

Интернет-площадка Ozon открывает в Ростове сервис доставки «до двери», сообщает пресс-служба компании. Получить на дому можно любой предоплаченный заказ стоимостью до 30 тыс. руб., в которые не входят товары для здоровья.

«Курьер Ozon заранее позвонит клиенту, чтобы подтвердить адрес доставки, возможность доступа в подъезд и уточнить место, где можно оставить заказ. Но ожидать его в указанный интервал не придется – он оставит заказ рядом с дверью квартиры или у консьержа, а чтобы подтвердить факт доставки, сделает фотографию посылки на месте – фото будет доступно клиенту в разделе “Мои заказы” в личном кабинете в приложении или на сайте», - говорится в сообщении.

В конце июля Ozon уже протестировал этот сервис для ограниченной выборки клиентов из Москвы. Спрос онлайн-покупателей на новый сервис превзошел все ожидания компании – даже работая для небольшой группы клиентов в ограниченной геозоне сервис быстро вышел на объемы более 500 заказов в сутки. Более четверти клиентов всего за месяц воспользовалась услугой повторно. Средний чек таких заказов – 3,2 тыс руб., что

на 15% больше обычного среднего чека в Ozon. Чаще всего в заказах, доставляемых «до двери», встречались товары для дома, косметика и продукты питания с длинным сроком хранения.

Дарья Голякова