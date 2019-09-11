Прокуратура выявила поборы в одном из детсадов Казани

Прокуратура Татарстана выявила незаконный принудительный сбор с родителей в одном из казанских детсадов, передает пресс-служба ведомства.

В надзорный орган обратилась местная жительница, которая рассказала, что воспитатель детского сада требует от родителей сдать по 250 руб. на приобретение учебных пособий и самостоятельно купить канцтовары. Воспитатель назначила ответственных за сбор средств и установила сроки. Прокуратура посчитала данные действия незаконными, поскольку сбор денег носил принудительный характер. Также ведомство обязало заведующую детсадом наказать виновных и не допускать подобных нарушений.

"Ъ-Казань"