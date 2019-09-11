Законопроект о штрафах за незаконное размещение НТО получил отрицательное заключение

Министерство экономического развития Пермского края подготовило заключение об оценке регулирующего воздействия проекта изменений в закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае» (имеется в распоряжении “Ъ-Прикамье”). Эта инициатива предложена главой Перми Дмитрием Самойловым и конкретизирует нормы, касающиеся штрафов за незаконное размещение нестационарных торговых объектов (НТО).

Министерство по итогам оценки сделало вывод о том, что «проект акта содержит положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской деятельности или способствующих их введению». Кроме того, краевой минэк отмечает, что принятие законопроекта может привести «к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской деятельности».

Напомним, предложения главы Перми исключают из краевого закона об административных правонарушениях ст. 6.7.1 «Нарушение правил благоустройства территории в части размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений, используемых для торговой деятельности и оказания услуг населению». Взамен предлагается дополнить закон ст. 6.15 «Нарушение правил размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений». Она предусматривает штрафы за размещение НТО на детских и спортивных площадках, на газонах, а также на объектах озеленения общего пользования (за исключением тех, где правилами благоустройства разрешено размещение некапитальных строений). Штрафы предусмотрены и за размещение НТО на тротуаре при заужении его до ширины менее 3 м, на придомовых территориях либо на земельных участках, на которых размещение таких строений не допускается, а также ближе 15 м к фасадам зданий (за исключением случаев, установленных законодательством).

Предыдущие поправки, установившие штрафы за нарушение правил благоустройства при установке НТО, ранее были поддержаны депутатами заксобрания, однако Пермский краевой суд отменил эти нормы. Региональные власти намерены оспорить данное решение в Верховном суде РФ.