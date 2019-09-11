Издательство «Просвещение» построит школу в Нижнем Новгороде за 7 млрд рублей

Группа компаний «Просвещение» (издательство, до 1964 года – Учпедгиз) планирует построить в Нижнем Новгороде образовательный центр на 4,5 тыс. мест к 2021 году. Как сообщает пресс-служба правительства региона, комплекс будет включать в себя три корпуса в областном центре и на Бору, а также центр дополнительного образования. Плановый объем инвестиций составит около 7 млрд руб. в рамках концессионного соглашения.

Центр предполагается поделить на две ступени. Первая включает начальную школу и 5-7 классы, вторая – старшую школу до 11 класса, где основное внимание уделяется предпрофильной подготовке и профориентации. Обучение по общей образовательной программе будет бесплатным. Автором концепции выступает «Просвещение», проект поддерживают региональные минимущества и минобразования.

«В основе концепции легла идея школы полного дня, где дети могут быть заняты с утра до самого вечера. Подготовленная программа обеспечит школьников индивидуальными образовательными маршрутами, даст доступ к возможностям современной предпрофессиональной подготовки и дополнительного образования»,– рассказал вице-президент ГК «Просвещение» Алексей Шаповалов.

Анастасия Еремина