ЦКБ «Айсберг» могут продать компании, строящей дальневосточную верфь «Звезда»

В Минпромторге разработали проект указа президента РФ о приватизации 65,49% акций Центрального конструкторского бюро «Айсберг» (принадлежит ФГУП «Крыловский государственный научный центр» и расположено в Петербурге), в том числе 64% его обыкновенных акций. Продать акции ЦКБ предполагается АО «Современные технологии судостроения», являющейся головной компанией строящейся на Дальнем Востоке верфи «Звезда» (контролируется консорциумом «Роснефти» и Газпромбанка). Об этом сообщают «Ведомости».

ЦКБ «Айсберг» является единственным в России генеральным проектировщиком атомных ледоколов. Как указано в документе, цель проекта указа — интеграция лидера в создании ледокольных судов — верфи «Звезда» — и ведущего конструкторского бюро.

По данным «Ъ», стоимость доли ЦКБ «Айсберг» может составить до 1 млрд рублей.