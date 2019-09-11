В Липецке организуют крестный ход «за утверждение трезвости»

14 сентября по благословению митрополита Липецкого и Задонского Арсения в Липецке состоится крестный ход «За трезвость!». Об этом сообщил сайт «1-го Липецкого благочиния». Сбор участников ожидается в 10.15 на приходе храма преподобного Сергия Радонежского. Затем крестоходцы пройдут вокруг микрорайона «Университетский» по улицам Политехническая, Бехтеева, Славянова и Замятина. Как уточняется в сообщении, инициатором мероприятия стало местное православное общество «Трезвение», а пройдет оно в рамках проекта «Трезвись и бодрствуй» при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива», Фонда президентских грантов и управления здравоохранения Липецкой области.

Другие митрополии Черноземья о подобных мероприятиях пока не сообщали, сосредоточившись на более светских акциях. Так, в Белгородской и Старооскольской епархии напомнили, что День трезвости был учрежден Русской православной церковью еще в 1911 году. В нынешнем году в течение 11 сентября на различных площадках облцентра будут проводить тестирование состояния здоровья всех желающих (к примеру, в Центральном парке с 15 до 17 часов будет работать мобильная школа здоровья), и впервые состоится «Прогулка с доктором» - заведующим кардиологическим отделением № 2 областной клинической больницы Сергеем Константиновым.

О том, как в Воронежской области власти боролись с пьянством, в материале „Ъ-Черноземье“ «Алкоголь не пройдет со двора».

Владимир Зоркий