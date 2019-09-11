В Челябинске в ДТП с маршруткой пострадали 13 человек

В центре Челябинска произошла авария с участием маршрутного такси. В ДТП пострадали 13 пассажиров, в том числе один ребенок, рассказал в telegram-канале начальник информационного отдела администрации города Владимир Сафонов.

ДТП произошло на проспекте Ленина, рядом с домом №22. Маршрутное такси №78 врезалось в бетонное ограждение. Двое пассажиров отказались от госпитализации. 11 человек доставлены в больницу с сотрясениями мозга, ушибами, переломами конечностей и челюсти. Ребенка госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга и с тупой травмой живота.

Маршрутное такси, попавшее в аварию, принадлежит частному перевозчику ООО «Автолайн». Как сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинской области, маршрутка протаранила ограждение после столкновения с легковым автомобилем.