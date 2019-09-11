Зампрокурора Москвы предложен на должность прокурора Башкирии

Депутатам Курултая Башкирии предложено согласовать на должность прокурора республики Владимира Ведерникова, занимавшего до последнего времени должность заместителя прокурора Москвы. Внеочередное заседание Курултая, где будет рассмотрена кандидатура, назначено на 19 сентября. О том, что господин Ведерников рассматривается на эту должность, "Ъ-Уфа" стало известно в начале недели.

Сегодня информацию подтвердили в республиканском парламенте. Согласование депутатов при назначении на должность прокурора республики предусмотрено Конституцией РФ, региона и ФЗ о прокуратуре, напомнил спикер Курултая Константин Толкачев.

Предварительно депутаты рассмотрят кандидата на заседании комитета по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам. Оно назначено на 18 сентября.

Владимир Ведерников родился в 1974 году в Томске. Окончил Томский государственный университет. В органах прокуратуры — с 1996 года. Прошел путь от помощника Томского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительно-трудовых учреждениях до заместителя прокурора Москвы (занимает эту должность с 2012 года).

Ирина Самойлова