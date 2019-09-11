Эксперты назвали самые популярные пикапы в Ижевске

Самым популярным пикапом в Ижевске во втором квартале 2019 года стал Mitsubishi L200. Средняя стоимость этой машины составляет 830 тыс. руб., сообщает пресс-офис сервиса «Авито».

В ТОП-10 самых популярных пикапов в Ижевске также попали Toyota Hilux, Hyundai Porter, Nissan Patrol, УАЗ Pickup, Nissan Navara, Ford Ranger, ВИС 2346, Lada 2329 и Ford F-150. Средняя стоимость этих автомобилей составляет 976,2 тыс. руб., 253,1 тыс. руб., 1,1 млн руб., 479 тыс. руб., 572,6 тыс. руб., 822,1 тыс. руб., 119,5 тыс. руб., 155,5 тыс. руб. и 1,07 млн руб. соответственно.

В целом средняя стоимость пикапов в Ижевске выросла за год на 14,3% и составила 900 тыс. руб. За обозначенный период спрос на эти автомобили увеличился на 7,4%, а предложение — на 4,1%.