В Екатеринбурге появятся улицы Бернеса, Ростроповича и Шульженко

В Екатеринбурге проектируемые улицы в Октябрьском районе назовут в честь известных российских музыкантов, актеров и оперных певцов, говорится в сообщении мэрии. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Улицы проектируются в жилом районе «Малый Исток». Семи улицам присвоят имена виалончелиста Мстислава Ростроповича, эстрадной певицы Клавдии Шульженко, певцов Ивана Козловского, Юрия Гуляева и Бориса Штоколова, оперного певца Сергея Лемешева и актера Марка Бернеса.

В мае православные активисты предлагали вернуть десяти улицам Екатеринбурга дореволюционные названия: Проспект Ленина предложили переименовать в Главный проспект, улицу Свердлова в проспект Арсеньевский, улицу Володарского в Богоявленскую, Урицкого — в улицу Преподобномученицы Елизаветы Федоровны, Луначарского — в Васенцовскую, Хохрякова — в Тихвинскую, Малышева — в Покровский проспект, Вайнера — в Успенскую, Войкова — в улицу Святых Новомучеников, Толмачева — в Колобовскую. Переименовать улицы активисты планировали до 300-летия Екатеринбурга в 2023 году.

Елена Горшкова