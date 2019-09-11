«Теперь все выглядит весьма прилизано и нарядно»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, как изменился внедорожник компании Land Rover.

На автосалоне во Франкфурте состоялась мировая премьера, которой ждали. И многие, надо сказать, ждали ее с некоторой опаской. Компания Land Rover представила совершенно новый внедорожник Defender. На выставочном стенде автомобиль проделал цирковой номер: въехал по наклонной плоскости с углом 42 градуса. Впрочем, во внедорожных способностях новинки едва ли кто сомневался. Всех гораздо больше волновало, как будет выглядеть автомобиль.

Закамуфлированный прототип модели уже несколько месяцев покоряет горы, леса и пустыни, и в принципе можно было представить себе по крайней мере его силуэт. Ну что ж, теперь в Сети уже десятки фотографий Defender без камуфляжа и в самых разных ракурсах. Если вы уже успели их посмотреть, то наверняка согласитесь, что нынешний автомобиль похож на привычный нам, а многими даже горячо любимый Defender приблизительно так же, как появившийся два десятка лет назад MINI был похож на классический Mini, на котором в комедийном сериале ездил мистер Бин.

Когда-то это был прекрасный именно своим аскетизмом внедорожник, все недостатки которого были его достоинствами. Рулевое колесо практически упиралось в водительскую дверь, и тебе некуда было деть локоть. Знатоки объясняли, что это было сделано специально, чтобы ты мог ехать, высунув в открытое окно не только локоть, но и голову, и наблюдать траекторию переднего колеса, чтобы максимально грамотно двигаться по бездорожью. А этот кузов с прямыми углами и круглыми заклепками… Теперь же все выглядит весьма прилизано и нарядно. Раньше за рулем Defender представлялся исключительно джентльмен в резиновых сапогах и уж никак не блондинка с искусственными губами. А теперь запросто. Новый Defender в этом плане абсолютный унисекс.

Впрочем, тем, кто по-прежнему плачет по старому Defender, есть чем утешиться. У компании Jaguar Land Rover есть сегодня программа по выпуску ограниченными сериями классических автомобилей и той, и другой марок. Классический Defender участия в этой программе более чем достоин.