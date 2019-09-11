В Геленджике задержан высокопоставленный сотрудник полиции

При получении денег от предпринимателей задержан начальник отделения исполнения административного законодательства ОМВД по Геленджику подполковник Валерий Уваров, сообщи источник в правоохранительных органах. Высокопоставленный полицейский получил 550 тыс. руб. от организаторов незаконных туристических поездок в горы.

В ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю проводится служебная проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возможном увольнении Валерия Уварова из полиции. По факту получения взятки возбуждено уголовное дело, полицейский задержан.

Анна Перова, Краснодар