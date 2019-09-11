В Прикамье произошел авиаинцидент с истребителем МиГ-31БМ

Вчера в ходе выполнения планового полета экипаж истребителя МиГ-31БМ из состава 764-го ИАП был вынужден прервать задание и вернуться на аэродром базирования из-за горения в районе левого двигателя. Как отметил знакомый с ситуацией источник, речь идет не о пожаре двигателя, а о «внешнем горении» обшивки. По его словам, возможно, произошла небольшая утечка топлива. При этом сигнализация о пожаре двигателя не срабатывала. В результате борт после выработки необходимого количества топлива произвел посадку в штатном режиме. Левый двигатель при этом не глушился. Произошедшее классифицировано как авиационный инцидент. В его причинах разбирается комиссия.