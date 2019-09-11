Липецкие власти намерены ограничить продажу алкоголя на розлив

Власти Липецкой области рассматривают возможность «введения полного запрета на продажу алкоголя в розлив для магазинов, расположенных в многоэтажках». Об этом сообщили в администрации региона по итогам совещания, которое накануне провел глава области Игорь Артамонов. Исключение может быть сделано для организаций, которые предоставляют услуги общественного питания. «Сейчас разрабатывается единый стандарт деятельности подобных заведений. Он будет включать ряд требований, к примеру, наличие кухни, меню, посадочных мест»,- уточнили в обладминистрации. Там также привели данные, собранные рабочей группой по контролю деятельности пивных заведений (в нее входят представители Роспотребнадзора, регионального управления потребительского рынка и надзорных органов).

С начала года группа рассмотрела 200 обращений на работу пивных заведений от населения. Чаще всего высказывались претензии к несоблюдению ими социальных и санитарных норм. В частности, граждане недовольны «антисанитарией и шумом, которые влечет за собой работа пивных на первых этажах многоквартирных домов», отметили в обладминистрации. По данным чиновников, из 404 питейных заведений, действующих в регионе, в 157 имеются признаки нарушения требований СанПин. Возбуждено 136 дел об административных правонарушениях, 17 заведений уже закрыты, 22 сменили формат работы с общественного питания на розничную торговлю.

По мнению главы региона Игоря Артамонова, сегодня проблемы от розничной торговли алкоголем на первых этажах многоквартирных домов «не находят должного отклика со стороны правоохранительных органов». Поэтому «необходимо улучшить координацию деятельности органов и ведомств», которые контролируют реализацию слабоалкогольной продукции. «Необходимо вносить изменения в региональное и федеральное законодательство, чтобы навести порядок, и держать ситуацию под контролем. Речь идет о здоровье людей и здесь необходим комплексный подход, включающий не только ужесточение правил торговли, но и формирование у общества культуры потребления алкогольных напитков», - заявил господин Артамонов.

Напомним, что еще летом 2017 года власти Липецкое области решили ввести запрет на продажу спиртного на первых этажах жилых домов, в переделанных под коммерческую недвижимость квартирах. Чиновники и тогда мотивировали возможные запреты «жалобами от жителей». Эксперты предупреждали, что подобными мерами проблему решить не удастся.

Подробнее о том, как регион планировал ужесточить регулирование алкогольной розницы, в материале „Ъ-Черноземье“ «Липецку пишут полусухой закон».

Андрей Цветков