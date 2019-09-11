Ижевчанку осудили за оплату товара билетом «банка приколов»

Октябрьский райсуд Ижевска вынес приговор 32-летней женщине, которая оплатила товар в магазине билетом «банка приколов». Ижевчанку обвиняли по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Учитывая, что подсудимая впервые совершила преступление, признала вину, возместила ущерб и имеет на иждивении малолетнего ребенка, ей назначили судебный штраф в размере 5 тыс. руб., сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что нигде не работающая женщина приобрела в одном из магазинов Ижевска спиртное, предъявив продавцу билет «банка приколов», стилизованный под купюру номиналом 5 тыс. руб. Продавец принял билет за настоящий, продал ей товар и выдал сдачу в размере около 4,5 тыс. руб.