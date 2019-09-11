Депутата Карпинска лишили полномочий из-за недостоверных сведений о доходах

Карпинский городской суд (Свердловская область) досрочно лишил полномочий депутата городской думы Карпинска за недостоверные сведения о доходах. Представление в суд внесла прокуратура по итогам проверки. Фамилию депутата в ведомстве не сообщили. По данным «Вечерних ведомостей», речь идет о депутате от «Единой России» Марине Головиной.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области рассказали, что депутат предоставила недостоверные сведения о своих доходах за 2016 и 2017 годы. Решение досрочно прекратить ее полномочия также приняли депутаты думы. 25 сентября суд рассмотрит аналогичное исковое заявление в отношении депутатов от «Единой России» Евгения Костина и Алексея Брянцева, сообщило издание.