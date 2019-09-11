Мост через Большой Ставропольский канал достроят к концу года

Строительство моста через Большой Ставропольский канал у села Дубовая Балка Андроповского района Ставропольского края планируют завершить до конца этого года, сообщает пресс-служба губернатора региона. Новое сооружение должно заменить старый мост, находящийся в аварийном состоянии.

«Очень важно начать движение по новому мосту в срок. Это даст возможность пустить строительную технику, чтобы приступить к ремонту дороги к селу Янкуль и другим населённым пунктам», - передает пресс-служба слова губернатора региона Владимира Владимирова.

Строительство моста длиной 49 м ведется в рамках краевой адресной инвестиционной программы. Уже выполнены 440 м подъездных путей и две береговые опоры. Для установки основной опоры в русле канала в нем временно понизили уровень воды.

Дарья Голякова