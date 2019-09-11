Долг перед новым поставщиком электроэнергии в Челябинской области составил 174 млн рублей

Жители и предприятия Челябинской области задолжали 174 млн руб. ООО «Уралэнергосбыт», который начал работать в статусе гарантирующего поставщика электроэнергии с 1 июля. Об этом на совещании с главами муниципалитетов рассказал исполняющий обязанности министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

Общий долг за электроэнергию в Челябинской области составляет 795 млн руб., основная его часть (621 млн руб.) должна быть выплачена филиалу МРСК Урала «Челябэнерго». Компания была гарантирующим поставщиком в регионе после банкротства «Челябэнергосбыта». В этом статусе «Челябэнерго» проработал с 1 июля 2018 по 1 июля 2019 года.

Как отметил Виктор Тупикин, наибольшая задолженность в Челябинской области образовалась за газ. «НОВАТЭК» жители и предприятия должны более 1,5 млрд руб. Самые значительные долги по коммунальным платежам зафиксированы в Златоусте (377 млн руб.), Еманжелинском районе (243 млн руб.), Катав-Ивановском районе (197 млн руб.), Верхнем Уфалее (181 млн руб.).