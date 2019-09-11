В ряде районов Челябинской области не успевают построить котельные к зиме

Исполняющий обязанности министра строительства Челябинской области Виктор Тупикин на совещании с главами муниципалитетов доложил о подготовке региона к отопительному сезону. По его словам, в нескольких районах подготовительные работы организованы неудовлетворительно, «где-то срываются сроки».

Как сообщил Виктор Тупикин, в Агаповском районе не успели построить новую газовую котельную для обслуживания населения, отопительный сезон начнет старая угольная котельная. В ряде муниципалитетов аналогичная проблема. «В старой части Сатки чугуноплавильный завод отказался снабжать теплом, но его попросили еще один сезон поработать. В Карталах комбинат “Скала” тоже отказался. Новая котельная поставлена, строятся сети. До 26 сентября планируют выполнить. Новокаолиновый ГОК в Карталинском районе передал в аренду на три года котельную специализированной организации. Администрации необходимо начать поиск альтернативного источника, организовать поиск инвестора, не дожидаясь окончания срока аренды. В поселке Кумысное Троицкого района администрацией подписано соглашение с комбинатом о теплоснабжении на еще один отопительный сезон, начата работа по строительству газопровода котельной, также необходимо организовать поиск инвесторов, чтобы новая котельная в следующем отопительном сезоне работала», - рассказал господин Тупикин.

Врио губернатора области Алексей Текслер спросил, повлияет ли срыв сроков строительства альтернативных котельных в муниципалитетах на своевременность начала отопительного сезона в районах. Виктор Тупикин заверил его, что «таких рисков нет, начало отопительного сезона начнется на старых котельных».

На подготовку к отопительному сезону, о словам Виктора Тупикина из бюджета муниципалитетам выделено 1,6 млрд руб. Минстрой оценивает готовность Челябинской области к отопительному сезону на 97%.