В Ростове главные бухгалтеры похитили деньги минимум у пяти школ

Хищение бюджетных денег зафиксировано более чем в четырех школах Ростова, сообщает Donnews co ссылкой на начальника отделения №12 отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Ростову Акопа Кизогяна. Большая часть преступников работали в школах главными бухгалтерами.

При этом официально сообщалось только о двух таких случаях. Так, главбуха гимназии №35 подозревают в краже 13,4 млн руб. Чтобы учреждение не закрыли из-за долгов перед налоговой, городские власти выделили эту сумму из бюджета.

Кроме того главного бухгалтера школы №22 скоро будут судить за мошенничество и подлог. По версии следствия, главный бухгалтер с 2016 по 2018 год присваивала деньги, выделяемые школе управлением образования Ростова. Сумма похищенного составила более 2,7 млн руб.

С начала этого года ведомство полицейские выявили 23 преступления в бюджетной сфере. Из них 18 связаны с хищением, пять — с неправомерным освоением денег из бюджета. Основные виды преступлений: завышение объемов выполненных работ, незаконное возмещение НДС, хищение зарплат сотрудников бюджетных учреждений, халатность и служебный подлог. При этом 70% всех выявленных преступлений, говорит Кизогян, так или иначе имеют отношение к городской администрации.

Дарья Голякова