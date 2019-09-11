Определен разработчик проекта реконструкции стадиона «Юность»

Разработкой концепции реконструкции стадиона «Юность» в Перми займется пермское ООО «Верхнекампроект». При начальной цене контракта в 3,874 млн руб. компания оценила свои услуги в 3,8 млн руб. Заявки двух других участников — ООО ПСК «Инженер» и ООО «Инженер и дом» были отклонены из-за нарушений.

На базе стадиона «Юность» предполагается создать универсальный дворец спорта. Исполнитель должен разработать не менее трех вариантов предпроектной концепции: с открытой, полузакрытой и полностью закрытой ареной, нарисовать эскизные проекты, рассчитать мощности инженерных систем и так далее. Концепцию необходимо разработать в течение 90 дней с момента заключения договора.

Стадион «Юность» был открыт в 1933 году, реконструирован в 1980-м. Объект находится в муниципальной собственности. Ранее городские и краевые власти уже планировали построить универсальный дворец спорта на базе стадиона «Юность» и ДС «Орленок». В 2008 году проект был утвержден на заседании градсовета при главе Перми Игоре Шубине. Стоимость проекта оценивалась в 3,5–4 млрд руб. Однако в 2013 году от этих планов отказались из-за недостаточного финансирования.