В Уфе передается в суд дело о потасовке следователей СКР и полицейских

Башкирское управление Следственного комитета РФ сообщило о завершении расследования уголовного дела о потасовке, произошедшей в декабре 2018 года между двумя следователями Ленинского межрайонного отдела СКР Дмитрием Никифоровым и Максимом Кузнецовым и сотрудниками дежурной части демского отдела полиции №11 по Уфе Марселем Шагалиевым и Ильдаром Лукмановым. Сотрудникам полиции (в ходе расследования были уволены по отрицательным основаниям) и их бывшему руководителю — и.о. начальника отдела полиции Никите Костареву предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и в подстрекательстве к превышению полномочий (ст. 33, ст. 286). По версии следствия, глава отдела полиции дал указание сотрудникам дежурной части не пускать в здание следователей СКР, которые приехали проводить проверку по заявлению несовершеннолетнего о том, что в отделе полиции к нему применили насилие.

Полицейские попытались выдворить следователей из отдела, при этом повредив ногу Максиму Кузнецову, сообщали в СКР.

Обвиняемые полицейские вину не признают. Никита Костарев и Марсель Шагалиев находятся под домашним арестом, Ильдар Лукманов — под подпиской о невыезде.

Влада Шипилова