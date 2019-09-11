Строительство отдельной железнодорожной ветки к «Гагарину» оценивается в 2,1 млрд рублей

В новый саратовский аэропорт «Гагарин» планируется построить отдельную железнодорожную ветку - от станции «Липовский». Этот вопрос обсуждался сегодня во время визита в регион генерального директора - председателя правления ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозерова.

Вместе с веткой планируется возвести крытый остановочный павильон и переход к терминалу, оснащенный траволаторами. Ориентировочная стоимость проекта оценивается в 2,1 млрд руб.

На сегодняшний день от вокзала станции Саратов-1 до «Гагарина» перевезено 2 тыс. пассажиров.

Проект реконструкции железнодорожного вокзала Саратова оценивается в 2.3 млрд руб. Его представил начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев. «Вокзал, как и исторически было принято, должен стать значимым архитектурным элементом Саратова. При этом надо обязательно просмотреть транспортную схему, чтобы она состыковалась по времени с рейсами в аэропорт», - подытожил руководитель РЖД.

Марина Ковалева