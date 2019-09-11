Ирина Калягина назначена врио министра культуры Самарской области

Временное исполнение обязанностей министра культуры Самарской области возложено на Ирину Калягину. Об этом в среду “Ъ-Волга” сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Также в департаменте уточнили, что пока новый конкурс по выборам главы минкульта региона не планируется. Ранее Ирина Калягина замещала руководителя министерства, когда ведомство возглавляли Ольга Рыбакова, затем Сергей Филиппов. Кроме того, с 2015 года Ирина Калягина является руководителем департамента стратегического планирования и развития отрасли областного минкульта.

Георгий Портнов