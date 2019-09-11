В рамках проекта «Сбербанк Премьер» на фестивале «Усадьба Jazz» в Сочи состоится лекция Алексея Ситникова

Фестиваль уже третий раз проходит в Сочи. Лекция Алексея Ситникова состоится в рамках совместного проекта «Сбербанк Премьер» и Mastercard - Premier Stories

В рамках проекта «Сбербанк Премьер» и Mastercard - Premier Stories на фестивале «Усадьба Jazz» в Сочи состоится выступление Алексея Ситникова, профессора, политтехнолога, доктора психологических и экономических наук с лекцией «От мечты и цели до премьеры и успеха. Как сделать союзником собственное бессознательное».

Фестиваль «Усадьба Jazz» уже третий раз проходит в Сочи. В течение пяти дней Усадьба Jazz превратит курорт в самый настоящий музыкальный лагерь 24/7. Со всей России сюда съедутся музыканты, продюсеры, промоутеры, специалисты PR и digital-индустрии, чтобы поделиться опытом и раскрыть некоторые секреты музыкальной индустрии.

Помимо лекции Алексея Ситникова в рамках проекта Premier Stories гостей фестиваля ждут дискуссии на различные музыкальные темы с участием лидеров индустрии мастер-классы Мариам Мерабовой и Ильи Лукашева, йога для музыкантов с певицей Нани Евой, HAPPY RUN c барабанщиком Сашей Машиным, и джем-сейшны каждый вечер. 14 сентября состоится гала-концерт, на котором выступят победители конкурса, Eilengrig Crew и Guru Groove Foundation.

Проект Premier Stories создан для открытого диалога между людьми, которые являются драйверами в развитии нашей культуры, экологии, кинематографа и других значимых сфер.

С подробным расписанием фестиваля можно ознакомиться по ссылке: https://usadba-jazz.online/forum