Уфимские депутаты назвали улицу именем умершего вице-премьера

Депутаты горсовета Уфы сегодня на заседании приняли решение присвоить имя Артура Ахметханова новой улице в южной части Уфы — между улицами Амантая и Перовской, где активно ведется жилищное строительство. Артур Ахметханов — генерал милиции, друг главы региона Радия Хабирова, в мае он скончался от болезни. В 2005 по 2008 год Артур Ахметханов занимал должность замглавы МВД Башкирии, возглавлял милицию общественной безопасности. В 2008-2016 годах возглавлял МВД Северной Осетии-Алании. В октябре 2018 года, после назначения Радия Хабирова в регион, вернулся в Уфу, был назначен вице-премьером, курировал вопросы безопасности, взаимодействия с МЧС, госкомитетом по юстиции, министерством молодежной политики и спорта.

Спикер горсовета Валерий Трофимов сообщил, что название улице присвоено в соответствие с указом Радия Хабирова.

Булат Баширов