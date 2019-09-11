Саратовская область попала в число «антилидеров» ПФО по количеству мужчин

Саратовская область вошла в пятерку «антилидеров» Приволжского федерального округа по количеству населения мужского пола. Регион находится на десятом месте – в общей численности населения количество мужчин составляет 45,9%, уточняет пресс-служба Саратовстата.

Последнее место рейтинга занимает Нижегородская область (45,4% мужчин), первое – Республика Мордовия (47,1% мужчин).

Всего в Саратовской области на 1 января этого года проживало 1,2 млн мужчин и 1,3 млн женщин (1181 женщина на 1 тыс. мужчин).

Марина Ковалева