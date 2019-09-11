В Челябинске благоустроят прогулочный сквер на улице Воровского

Подрядная организация приступила к благоустройству прогулочного сквера на улице Воровского в Центральном районе Челябинске. Общая площадь бульвара превышает 12 га, он протянется от улицы Худякова до Верхнеуральской, сообщает пресс-служба мэрии.В этом году планируется обустроить 4 тыс. кв. м дорожек из тротуарного камня, установить качели и скамейки, реконструировать наружное освещение, а также убрать аварийные и больные деревьев, а часть пересадить. Весной 2020 года будут восстанавливаться газоны, площадь которых должна превысить 8 тыс. кв. м.

По словам главы Центрального района Виктора Ереклинцева, работа с зелеными насаждениями ведется при поддержке биологов-ботаников, и направлена на максимальное сохранение деревьев. «При разработке проекта мы учли опасения жителей, и решили сначала проконсультироваться со специалистами, чтобы получить их профессиональные рекомендации, как правильно выстроить работу с деревьями. Здесь их много, никто не собирается их вырубать в угоду асфальту, но часть поросли, сухостоя и больные экземпляры мы все-таки будем убирать», - сообщил господин Ереклинцев.

По словам директора ботанического сада ЧелГУ Веры Меркер, большинство деревьев в хорошем состоянии, но есть и те, которые представляют опасность для людей и других деревьев. Например, клены ясенелистные, наклоненные до 45 градусов, а также усыхающие деревья и пораженные грибковыми заболеваниями.