Красноярская счетная палата отменила предписание Татьяны Давыденко

Коллегия счетной палаты Красноярского края отменила предписание бывшей главы ведомства Татьяны Давыденко в адрес регионального минлесхоза, сообщается на сайте министерства. «Предписание содержало требование об отмене решений министерства, связанных с внедрением новой схемы базирования воздушных судов, которые применяются КГАУ "Лесопожарный центр" для авиапатрулирования и тушения лесных пожаров на территории края»,— говорится в сообщении.

В апреле этого года эксперты счетной палаты после проверки пришли к выводу, что региональные власти несвоевременно принимали меры по тушению лесных пожаров. Аудиторы указали и на то, что на предупреждение и ликвидацию пожаров в 2018 году было выделено около 1,6 млрд руб., что больше на треть, чем в 2017 году. При этом горела площадь 1,6 млн га, что также больше на треть по сравнению с прошлым годом. Счетная палата сформулировала предложения по исправлению ситуации и направила краевым правительству и минлесхозу.

По информации ведомства, в июле этого года краевой минлесхоз подал заявление в арбитражный суд, чтобы оспорить предписание счетной палата, так как оно было «неправомерным, необоснованным, а также выданным вне рамок проведения внешнего государственного финансового контроля». В свою очередь в начале сентября счетная палата уведомила министерство об отмене предписания. В сообщение отмечается, что ранее УФАС по краю подтвердило правомерность действий «Лесопожарного центра» во время проведения закупок. Жалобу директора ООО «Аэропром» Марии Давыденко (дочь Татьяны Давыденко) ведомство признало необоснованной.

Напомним, скандал вокруг экс-главы краевой счетной палаты развернулся после ее интервью журналисту Андрею Караулову и сессии регионального парламента, на которой она представила доклад о катастрофическом положении в сфере лесного хозяйства, бесконтрольных вырубках леса и многомилионных хищениях. На это депутаты и чиновники инициировали прокурорскую проверку деятельности Татьяны Давыденко. В июле прокуратура прислала в заксобрание письмо, в котором перечислила факты, указывающие на использование служебного положения и конфликт интересов. Позднее депутаты отправили госпожу Давыденко в отставку.

Подробнее о ситуации — читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Пересчетная палата»

Юлия Сасевич