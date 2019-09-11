В Татарстане пенсионер погиб во время обработки погреба дымовой шашкой

В Татарстане 80-летний мужчина погиб в результате отравления сернистым ангидридом при обработке погреба дымовой шашкой, передает пресс-служба МЧС РТ.

Трагедия произошла 9 сентября в селе Малый Убей Дрожжановского района. Пенсионер решил обработать погреб в частном доме серной дымовой шашкой,которая предназначена для борьбы с грызунами и насекомыми. Вскоре его нашли без сознания. На место ЧП выехала скорая помощь, но было поздно. Мужчина уже не подавал признаков жизни.

Специалисты МЧС предупреждают, что «дымовая шашка не предназначена для обработки жилых помещений, поскольку она фатально влияет на организм животных и человека».

"Ъ-Казань"