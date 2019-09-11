Раскрыты детали мошеннической схемы в структуре ГУ МЧС по Саратовской области

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в структуре ГУ МЧС по Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Прокурорская проверка, по материалам которой было возбуждено уголовное дело, показала, что по предложению начальника связи ГУ МЧС в зданиях пожарных депо, являющихся федеральной государственной собственностью, в их кровлях в городах Вольск, Аткарск, Маркс, Петровск, Энгельс, Красноармейск, Балаково и в поселок Базарный Карабулак один из операторов сотовой связи незаконно разместил девять базовых станций. Чтобы придать совершенным действиям видимость законных, была совершена притворная сделка - с индивидуальным предпринимателем, приходившимся родственником сотрудника территориального органа МЧС. За период действия договора на расчетный счет индивидуального предпринимателя было перечислено более 1,8 млн руб.

Марина Ковалева