Суд рассмотрит дело о банкротстве челябинца, разбившего Rolls-Royce Александра Аристова

Арбитражный суд Челябинской области рассматривает дело о банкротстве Владислава Кантемирова – виновника ДТП с участием Rolls-Royce Phantom бизнесмена Александра Аристова, случившегося три года назад. Заявление о банкротстве физического лица подал сам челябинец. Сумма долга составляет 2,7 млн руб., говорится в материалах картотеки арбитражных дел. Следующее заседание состоитс 19 сентября.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ДТП с участием Rolls-Royce Phantom, на пассажирском сидении которого находился Александр Аристов, произошло в феврале. Водитель ВАЗ-2114 выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в иномарку. Позднее господин Аристов встретился с Владиславом Кантемировым и заявил, что прощает его. Однако через несколько месяцев юристы бизнесмена направили в суд заявление о взыскании с виновника ДТП ущерба в размере 3,4 млн руб. Иск был удовлетворен.